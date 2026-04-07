Il prossimo 15 maggio alle 10, l'Università di Urbino organizza un evento per ricordare Giulio Regeni, con la proiezione del documentario

UniUrb ricorderà la figura di Giulio Regeni il prossimo 15 maggio alle 10. E lo farà con la proiezione speciale del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università di Urbino nell’ambito dell’iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla morte in Egitto del giovane ricercatore. L’iniziativa, presentata in Senato durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, fra gli altri, la senatrice... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un documentario per ricordare. Giulio Regeni

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Giulio Regeni - Tutto il male del mondo non è un documentario facile da guardare, ma va vistoGiulio Regeni - Tutto il male del mondo, che arriva al cinema il 2, 3 e 4 febbraio, ci porta in un'oscurità impossibile da dimenticare.

Tutto il male del mondo, il documentario che ricostruisce il caso di #GiulioRegeni oggi al cinema

Temi più discussi: Un documentario per ricordare. Giulio Regeni; Niente fondi per il documentario su Giulio Regeni: il caso approda in Parlamento; Le Università per Giulio Regeni: anche UniCa aderisce all’iniziativa per ricordare il ricercatore morto in Egitto; Le università per Giulio Regeni, 15mila persone coinvolte nell'iniziativa.

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Il documentario su Giulio Regeni non riceverà finanziamenti pubblici. È stato escluso dalla distribuzione dei contributi selettivi del Ministero della Cultura, pari a 14 milioni di euro, assegnati a opere cinematografiche e documentaristiche giudicate di interesse - facebook.com facebook

Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica” x.com