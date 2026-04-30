Giulia Quel rovescio all’incrocio Thomas Trenchi presenta il suo libro a Borgotrebbia
Domenica 3 maggio alle 18 si terrà a Piacenza la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio”. L’evento si svolgerà nel salone della parrocchia Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia, in via Trebbia 89. L’autore, Thomas Trenchi, introdurrà il suo lavoro, che racconta una storia attraverso le pagine del suo libro. La presentazione è aperta al pubblico e senza prenotazione.
Domenica 3 maggio alle ore 18, nel salone della parrocchia Santi Angeli Custodi di Borgotrebbia, in via Trebbia 89 a Piacenza, si terrà la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” (Edizioni Officine Gutenberg) del giornalista Thomas Trenchi.L’evento vedrà la partecipazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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