Giulia De Lellis ha deciso di non condividere immagini di sua figlia Priscilla sui social media, spiegando di volerla proteggere dall’esposizione online. Questa scelta ha suscitato discussioni, in particolare dopo una polemica con una scrittrice e giornalista nota per il suo stile provocatorio. La questione ha attirato l’attenzione anche in relazione al caso The Piccologi, che riguarda discussioni pubbliche su temi legati alla privacy e all’immagine dei minori.

Giulia De Lellis annuncia di voler proteggere la figlia Priscilla dall’esposizione online. Ma una scrittrice e giornalista nota per il suo stile provocatorio ha trovato una contraddizione difficile da ignorare. E il web si è spaccato in due. La scelta di Giulia De Lellis: niente social per la piccola Priscilla. Giulia De Lellis, tra le influencer italiane più seguite e riconoscibili, ha annunciato attraverso le sue storie Instagram una decisione che ha sorpreso molti: non mostrerà sua figlia Priscilla sui social network. La motivazione, espressa in modo diretto, è legata alla preoccupazione per la sicurezza della bambina in un ambiente online che, secondo lei, può nascondere “maniaci e pervertiti”.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Giulia De Lellis non mostra sua figlia Priscilla sui social: la polemica con Grazia Sambruna e il caso The Piccologi

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