Giulia De Lellis non mostra la figlia sui social la scelta per proteggerla | Mi blocco il mondo è pericoloso

Giulia De Lellis ha spiegato di aver scelto di non condividere immagini del volto della sua bambina sui social media. La decisione è stata presa per proteggerla, secondo quanto dichiarato dall'influencer, che ha affermato di bloccare i commenti e di evitare esposizioni pubbliche. La bambina, nata lo scorso ottobre, è figlia di De Lellis e Tony Effe.

Giulia De Lellis è tornata a parlare della decisione di non mostrare sui social il volto della piccola Priscilla, la figlia avuta lo scorso ottobre con Tony Effe. "Mi blocca profondamente l'idea di esporla in un mondo pericoloso, dove esistono persone maniache", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Giulia De Lellis: “Non tocco mia figlia se sono truccata. Mi sento in colpa ad allontanarmi da lei quando lavoro”Giulia De Lellis ha parlato della sua quotidianità con la piccola Priscilla, spiegando di avere difficoltà ad allontanarsi da lei: "Mi sento in... Giulia De Lellis svela il serio motivo per cui non mostra il volto di Priscilla sui socialGiulia De Lellis ha deciso di raccontare pubblicamente alcuni aspetti della sua vita da mamma. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Matrimonio per Giulia De Lellis e Tony Effe? Spuntano gli abiti da sposi; Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Ecco i nuovi indizi...; Giulia De Lellis e Tony Effe verso le nozze: gli indizi che non lasciano dubbi; Nozze tra Giulia De Lellis e Tony Effe? Impazza il gossip. Giulia De Lellis e la scelta per la figlia Priscilla Non posso mostrarvelaGiulia De Lellis è tornata a parlare del suo lato più intimo e lo fa con parole sincere, spiegando ai fan una scelta che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere: quella di non mostrare mai il volto ... comingsoon.it Giulia De Lellis, niente foto della figlia Priscilla (avuta con Tony Effe) sui social: il vero motivoGiulia De Lellis rivela perché non mostra la figlia Priscilla sui social, nata dalla relazione con Tony Effe: la scelta dell'influencer. donnaglamour.it Giulia De Lellis ha finalmente deciso di rompere il silenzio su una questione che sta molto a cuore ai suoi follower: perché la piccola Priscilla non appare mai sui social Una confessione a cuore aperto che svela un lato inedito e protettivo della sua vita privat - facebook.com facebook