Giulia De Lellis ha condiviso pubblicamente alcune considerazioni sulla sua vita da mamma, in particolare riguardo alla figlia Priscilla. Ha spiegato il motivo per cui ha scelto di non mostrare mai il volto della bambina sui social media, parlando di una decisione personale legata alla tutela della privacy della figlia. La influencer ha anche affrontato alcuni aspetti della sua relazione con la figlia, senza fornire dettagli ulteriori.

Giulia De Lellis ha deciso di raccontare pubblicamente alcuni aspetti della sua vita da mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è soffermata in particolare sulla figlia Priscilla e sulla decisione di non mostrarla sui social. Una scelta che ha incuriosito molti utenti e che l’influencer ha voluto spiegare direttamente. Chi è e perchè il nuovo compagno di Sophie Codegoni è famoso Il momento personale di Giulia De Lellis. L’ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip sta vivendo una fase importante della sua vita. Dopo diversi traguardi lavorativi, è arrivata anche la maternità, un desiderio che aveva raccontato più volte nel tempo e che oggi si è concretizzato.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis svela il serio motivo per cui non mostra il volto di Priscilla sui social

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