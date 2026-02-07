La pioggia non ferma il corteo pro Pal | Giù le mani da Gaza | VIDEO e FOTO

La pioggia battente non ha fermato il corteo a Viterbo. Nonostante il maltempo, centinaia di persone sono scese in strada per chiedere la fine degli attacchi a Gaza. I partecipanti hanno continuato a sventolare bandiere e a gridare slogan, sfidando il temporale che ha complicato la manifestazione.

Il maltempo non ha fermato la mobilitazione pro Palestina a Viterbo, anche se la pioggia battente ha pesantemente condizionato lo svolgimento della giornata. Il corteo è partito con oltre un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, proprio a causa dei violenti scrosci d’acqua che hanno colpito la città nel primo pomeriggio. Nonostante le condizioni meteo avverse, centinaia di persone si sono ritrovate nel punto di raccolta e hanno dato vita a una sfilata determinata che ha attraversato il cuore del centro storico tra bandiere inzuppate e cori per il cessate il fuoco.?L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica locale sulla crisi umanitaria in corso in Medio Oriente, chiedendo l'interruzione delle ostilità e la protezione della popolazione civile.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

