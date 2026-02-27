Milano vola giù dalla finestra a scuola durante la ricreazione

A Milano, durante la ricreazione, una studentessa di 11 anni è caduta da una finestra all'interno di una scuola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per prestare assistenza e verificare la dinamica dell’incidente. La ragazza è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La scuola resta sotto osservazione mentre si indaga sull’accaduto.

Attimi di paura in una scuola di Milano, dove una studentessa di 11 anni è precipitata da una finestra durante l’ora di ricreazione. La ragazzina, caduta da un’altezza di circa 15 metri, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì all’interno dell’istituto comprensivo di via Tabacchi, nel plesso della scuola secondaria di primo grado. Erano circa le ore della ricreazione quando le urla provenienti dal cortile hanno richiamato l’attenzione di studenti e docenti. La dirigente scolastica, Adriana Colloca, ha raccontato di aver sentito pianti e grida mentre si trovava nel suo ufficio al piano terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ragazzina cade dalla finestra del bagno di scuola durante la ricreazione: fratture multiple ma non è in pericolo di vitaMilano, 27 febbraio 2026 - Una ragazzina di 11 anni precipita da una finestra del bagno dia scuola.

