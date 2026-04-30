Venerdì 1 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Girona e Maiorca, con formazioni ufficiali e pronostici disponibili. La squadra di Maiorca arriva da una serie di risultati positivi e non ha ancora subito sconfitte in Catalogna. La corsa alla salvezza nel campionato spagnolo è molto combattuta, con le ultime giornate che hanno visto aumentare la pressione e la competitività, rendendo incerto il raggiungimento dei 40 punti necessari per evitare la retrocessione.

Nelle ultime giornate la lotta salvezza del campionato spagnolo è diventata infuocata: la competitività si è alzata tantissimo e ora potrebbero non bastare 40 punti per salvarsi. Sono tante le squadre coinvolte in questo gruppo, due di queste sono Girona e Maiorca che si sfidano venerdì notte a Montilivi. I catalani hanno 38 punti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Maiorca (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Los Bermellones imbattuti in Catalogna?

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