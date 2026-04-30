Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Girona e Maiorca, due squadre della Primera División spagnola. Nelle ultime settimane, la corsa alla salvezza ha assunto toni molto accesi, con molte squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. Girona, che si trova attualmente in buona posizione, cerca di mantenere l’imbattibilità tra le mura di casa contro un Maiorca in cerca di punti importanti.

Nelle ultime giornate la lotta salvezza del campionato spagnolo è diventata infuocata: la competitività si è alzata tantissimo e ora potrebbero non bastare 40 punti per salvarsi. Sono tante le squadre coinvolte in questo gruppo, due di queste sono Girona e Maiorca che si sfidano venerdì notte a Montilivi. I catalani hanno 38 punti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Maiorca (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones imbattuti in Catalogna?

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