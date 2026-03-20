Elche-Maiorca sabato 21 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Los Bermellones rimangono imbattuti?

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 14:00 si gioca Elche-Maiorca, una sfida valida per la Liga. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. L’Elche, che si trova al terzultimo posto con 26 punti, affronterà il Maiorca, due punti più avanti in classifica. La partita si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Il sabato di Liga comincerà con una partita ad alta tensione: l’Elche, terzultimo in classifica con 26 punti, ospiterà il Maiorca, che ha una posizione e due lunghezze di vantaggio. Come si capisce in maniera immediata, si tratta di una sfida salvezza a tutti gli effetti: la squadra di Sarabia, come raccontiamo ormai da diverse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Los Bermellones rimangono imbattuti? Articoli correlati Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones rimangono imbattuti?Il sabato di Liga comincerà con una partita ad alta tensione: l’Elche, terzultimo in classifica con 26 punti, ospiterà il Maiorca, che ha una... Osasuna-Maiorca (sabato 07 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attesi a PamplonaLa prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l’Osasuna e il Maiorca. Contenuti e approfondimenti su Elche Maiorca sabato 21 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Live Elche - Maiorca - La Liga: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Elche-Maiorca: probabili formazioni e streaming gratis; Celta Vigo - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga: Siviglia in campo oggi, derby di Madrid e Barça-Rayo domani. Liga 2025-2026: Elche-Maiorca, le probabili formazioniScontro diretto per la permanenza in Liga, i padroni di casa ospitano la formazione balearica in un match che può valere una stagione. sportal.it Elche-Maiorca: probabili formazioni e streaming gratisPartita ad altissima tensione tra due squadre in piena lotta salvezza. L’Elche cerca riscatto dopo un periodo negativo, mentre il Maiorca vuole dare continuità alla vittoria recente ... msn.com Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones rimangono imbattuti ift.tt/U2KZewF #scommesse #pronostici x.com