Elche-Maiorca sabato 21 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Los Bermellones rimangono imbattuti?

Sabato 21 marzo 2026 alle 14:00 si gioca la partita di Liga tra Elche e Maiorca. L’Elche, con 26 punti, è terzultimo in classifica, mentre il Maiorca si trova due punti avanti. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre per ottenere punti.

Il sabato di Liga comincerà con una partita ad alta tensione: l’Elche, terzultimo in classifica con 26 punti, ospiterà il Maiorca, che ha una posizione e due lunghezze di vantaggio. Come si capisce in maniera immediata, si tratta di una sfida salvezza a tutti gli effetti: la squadra di Sarabia, come raccontiamo ormai da diverse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones rimangono imbattuti? Articoli correlati Osasuna-Maiorca (sabato 07 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attesi a PamplonaLa prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l’Osasuna e il Maiorca. Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza al Martinez ValeroIl sabato di Liga comincerà con una partita ad alta tensione: l’Elche, terzultimo in classifica con 26 punti, ospiterà il Maiorca, che ha una... Tutto quello che riguarda Elche Maiorca sabato 21 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Live Elche - Maiorca - La Liga: Punteggi & Highlights Calcio - 21/03/2026; Elche-Maiorca: probabili formazioni e streaming gratis; Celta Vigo - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Formazioni Elche - Maiorca: La Liga Calcio. Elche-Maiorca: probabili formazioni e streaming gratisPartita ad altissima tensione tra due squadre in piena lotta salvezza. L’Elche cerca riscatto dopo un periodo negativo, mentre il Maiorca vuole dare continuità alla vittoria recente ... msn.com Pronostico Elche vs Maiorca – 21 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Elche e Maiorca accende il 21 Marzo 2026 alle 14:00 nello storico Stadio Manuel Martínez Valero. Due squadre dal profilo pragmatico, ... news-sports.it Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza al Martinez Valero ift.tt/U2KZewF #scommesse #pronostici x.com