Il 17 maggio Ravenna ospiterà una tappa del Giro d'Italia, con il prefetto che ha predisposto un piano di sicurezza e gestione della viabilità. Le autorità stanno lavorando per garantire il regolare svolgimento dell'evento, coordinando le operazioni di controllo e prevenzione lungo il percorso. Sono previste misure specifiche per assicurare la tutela dei partecipanti e dei cittadini presenti in città.

? Cosa sapere Il prefetto Ricciardi coordina sicurezza e viabilità per il Giro d'Italia il 17 maggio.. Il passaggio a Cervia e Ravenna coincide con lo Sposalizio del Mare e l'Ascensione.. Il prefetto Raffaele Ricciardi ha convocato ieri un tavolo tecnico in Prefettura per coordinare la sicurezza e la viabilità in vista della tappa del Giro d’Italia che il 17 maggio vedrà la partenza da Cervia con passaggio nella periferia di Ravenna. L’incontro ha riunito i vertici delle forze dell’ordine, i rappresentanti dei vigili del fuoco e il personale del servizio 118. L’obiettivo è blindare l’organizzazione di una giornata che non sarà solo sportiva, ma un incastro complesso di riti locali e flussi turistici internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a Ravenna: piano sicurezza per evitare il caos

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