Prato cantieri a maggio | piano speciale per evitare il caos

A Prato, i lavori in strada sono in programma per il mese di maggio, con un piano speciale per gestire il traffico. Il Tavolo sul traffico ha predisposto un calendario di cantieri che interesseranno diverse zone della città. La Polizia Locale sarà presente sul territorio per regolare i flussi e ridurre il rischio di ingorghi nelle aree di Chiesanuova e Narnali. La pianificazione mira a limitare i disagi durante i lavori.

? Cosa sapere Il Tavolo sul traffico di Prato pianifica i cantieri stradali per il mese di maggio.. La Polizia Locale gestirà i flussi per evitare ingorghi nelle zone di Chiesanuova e Narnali.. Il Tavolo sul traffico di Prato ha definito la mappatura dei cantieri stradali per il mese di maggio, pianificando gli interventi di Publiacqua e dell’Ufficio Mobilità e Infrastrutture per minimizzare i disagi ai cittadini. In Palazzo comunale, il Commissario straordinario ha convocato una riunione di aggiornamento per coordinare le attività programmate sulle strade cittadine. L’obiettivo primario è evitare che i lavori promossi dal Comune e dalle aziende dei sottoservizi si sovrappongano in modo critico, creando ingorghi o complicazioni nella viabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, cantieri a maggio: piano speciale per evitare il caos Notizie correlate Iran e USA: stallo nucleare, il piano di Teheran per evitare il caosIl dialogo tra Teheran e Washington rimane fermo dopo il fallimento dell’incontro avvenuto lo scorso fine settimana a Islamabad. Leggi anche: Fiorentina-Inter e Achille Lauro, una domenica a rischio caos: il piano speciale per la viabilità Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tavolo sul traffico: ecco i prossimi interventi previsti sulle strade cittadine; Prato, presentata la lista Casa Riformista – Orgoglio per Prato a sostegno di Biffoni; Amministratori di condominio, Anaci Prato organizza due giornate di formazione e aggiornamento obbligatorie per legge. Badge di cantiere, a che punto siamo? Dal 13 maggio 2026 operativo solo in queste zoneDal 13 maggio 2026 il badge di cantiere diventa operativo solo in alcune zone d'Italia: ecco obblighi, controlli, dati richiesti e soggetti coinvolti ... investireoggi.it I funghi che spuntano nel vostro prato dopo la pioggia non sono una malattia. Non sono un segno di terreno malato. Non vanno estirpati, trattati o avvelenati. Sono la punta visibile di una rete sotterranea che sta nutrendo i vostri alberi e senza la quale quegli a - facebook.com facebook In #A11, code per traffico intenso tra Firenze ovest e Prato est e in uscita a Prato ovest in direzione Pisa. #viabiliTOS #viabiliFI x.com