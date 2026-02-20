Jonathan Milan vola all’UAE Tour | Non posso stare seduto e guardare gli altri velocisti

Jonathan Milan ha conquistato la quinta tappa dell’UAE Tour, dopo aver già vinto la tappa precedente. La sua vittoria è arrivata grazie a uno scatto deciso negli ultimi chilometri, che gli ha permesso di staccare gli avversari e sfrecciare verso il traguardo. Milan ha dichiarato di non poter restare immobile mentre gli altri velocisti gareggiano, preferendo sempre essere protagonista in corsa. La sua determinazione si vede anche nelle sue parole.

Jonathan Milan ha vinto la quinta tappa dell’UAE Tour, bissando il successo ottenuto ieri in questo evento di livello World Tour. L’alfiere della Lidl-Trek si è imposto sul traguardo di Hamdan Bin Mohammed Smart University, sfruttando al meglio il lavoro dei propri compagni e poi prodigandosi in un’azione di forza negli ultimi duecento metri, precedendo il norvegese Erlend Blikra e Matteo Malucelli. Jonathan Milan ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali della Lidl Trek: “ L’anno scorso sono arrivato secondo in questa tappa, quindi sapevo quanto fosse importante affrontare le ultime curve nelle prime posizioni.🔗 Leggi su Oasport.it

