Jonathan Milan | Non posso stare a guardare gli altri velocisti

Jonathan Milan ha dichiarato di non poter restare a osservare gli altri velocisti durante la corsa. La tappa dell’UAE Tour ha portato un finale emozionante, con un sprint deciso che ha fatto salire alcuni corridori in classifica. La gara ha visto scelte strategiche e un forte lavoro di squadra, portando a un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri della classifica generale. La sfida tra i velocisti continua a riservare sorprese.

Una tappa cruciale dell’UAE Tour ha offerto un mix di tattica, lavoro di squadra e uno sprint capace di cambiare le posizioni in classifica di giornata. Il risultato finale ha premiato un velocista capace di leggere le fasi di corsa e di capitalizzare l’impegno dei compagni, soprattutto nelle fasi più delicate dell’ultima curva. Nel corso della giornata la corsa ha visto letture accurate da parte del team protagonista, che ha mantenuto una collocazione di grande rilievo nelle fasi cruciali. L’azione ha avuto sviluppo controllato dai cambi di ritmo, consentendo al gruppo di restare compatto fino agli ultimi chilometri.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Jonathan Milan: "Non posso stare a guardare gli altri velocisti Leggi anche: Jonathan Milan vola all’UAE Tour: “Non posso stare seduto e guardare gli altri velocisti” Leggi anche: Jonathan Milan: “Contento di tornare al Giro d’Italia, ci saranno belle occasioni per i velocisti” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lidl-Trek, Jonathan Milan non si nasconde: Parto dove posso vincere. Voglio indossare la Maglia Rosa; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan punta la seconda vittoria consecutiva; UAE Tour, Jonathan Milan: Felicissimo per mio fratello Matteo, ma non mettiamogli pressioni; Jonathan Milan: Felice per mio fratello Matteo, ma sono contento che non mi abbia battuto. Milan, sprint regale: il fratello è a ruotaJonathan lascia il segno all’Uae Tour dominando la volata di ieri. Alle sue spalle c’è Matteo che chiude terzo ... tuttosport.com Lidl-Trek, Jonathan Milan non si nasconde: Parto dove posso vincere. Voglio indossare la maglia rosa© ASO / Charly LopezJonathan Milan punta ad incrementare il bottino di vittorie nel 2026. msn.com Dopo la vittoria allo sprint di Jonathan Milan a Fujairah, l’UAE Tour prosegue oggi con la quinta tappa, che offre un’altra occasione ai velocisti. - facebook.com facebook Jonathan #Milan batte tutti in volata nella terza tappa de #UAETour e conquista il suo terzo successo stagionale x.com