LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone vince la classifica dei GPM

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con aggiornamenti in tempo reale. La squadra INEOS Grenadiers sta mantenendo il ritmo davanti al gruppo, che si muove compatto. A metà percorso, il ciclista Ciccone si è aggiudicato la classifica dei Gran Premi della Montagna. La corsa procede con intensità e si aspetta il prossimo scatto tra i favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:56 La INEOS Grenadiers continua a tirare in testa al gruppo. 13:54 Sarà un finale rovente. Il successo di tappa si deciderà negli ultimi chilometri. In caso di arrivo a ranghi compatti Godon sembra essere il candidato principale. 13:53 Suona la campana. Inizia l’ultimo giro. 13:52 Il gruppo si ricompatta. Soler ci riprova e Ciccone lo segue. 13:50 Si forma un drappello di sei corridori in testa: Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone, Marc Soler, Oscar Onley e Ben O’Connor. 13:48 Ciccone vince lo sprint del penultimo passaggio e blinda il successo nella classifica dei GPM. 13:46 L’azione dello spagnolo sembra sortire i suoi effetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone vince la classifica dei GPM Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi. Ciccone, Raccagni e Cattaneo tra i battistradaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com