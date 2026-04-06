Paul Seixas fa letteralmente paura e domina la cronometro del Giro dei Paesi Baschi con distacchi abissali

Paul Seixas ha vinto la cronometro di apertura della 65ª edizione del Giro dei Paesi Baschi, conquistando il primo posto con distacchi elevati rispetto agli avversari. La sua prestazione ha impressionato, facendo notizia per la sua capacità di dominare questa prova contro il tempo. La gara si è svolta lungo un percorso pianeggiante e impegnativo, con Seixas che ha concluso con il miglior tempo.

Paul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi. Il talento francese aveva già dato dimostrazione delle sue qualità nella prova contro il tempo del Giro di Algarve, ad inizio stagione, ma oggi ha superato le aspettative, firmando la terza vittoria della stagione (anche della carriera) e rifilando distacchi importanti a tutti i big. Il classe 2006 della Decathlon CMA CGM Team ha concluso i 13.8 chilometri del percorso di Bilbao con il crono di 17’09”, tempo che gli ha assicurato il primo successo da pro a cronometro dopo quello ottenuto ai Mondiali da Juniores nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paul Seixas fa letteralmente paura e domina la cronometro del Giro dei Paesi Baschi con distacchi abissali Paul Seixas domina la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026. Tappa e maglia per il talento francesePaul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito la cronometro con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Paul Seixas, 19 anni, vince alla Volta ao AlgarveIl diciannovenne francese Paul Seixas, portacolori della Decathlon CMA CGM Team, ha inaugurato la stagione 2026 con un risultato di grande spessore. La sua performance alla Volta ao Algarve è stata ... it.blastingnews.com L’allenamento mostruoso di Paul Seixas, 323km e 8.000m di dislivello in 12 ore: Pogacar è avvisatoIl 19enne Paul Seixas è il nuovo enfant-prodige del ciclismo internazionale: nel suo primo anno da professionista ha ottenuto enormi progressi dimostrando di poter competere con i migliori in assoluto ... fanpage.it