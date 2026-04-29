Oggi si svolge la prima tappa del Giro di Romandia 2026, con partenza e arrivo a Martigny. La frazione presenta una salita significativa a circa 40 chilometri dal traguardo, che potrebbe influenzare gli esiti della corsa. Gli appassionati possono seguire la gara in diretta televisiva o streaming, con orari ancora da definire. La tappa si preannuncia movimentata, anche alla luce del percorso che presenta alcune salite impegnative.

Dopo il prologo iniziale, il Giro di Romandia 2026 vive la sua prima tappa e sarà una frazione che promette già dei colpi di scena, visto l’incognita di una salita importante a 40 chilometri dal traguardo. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.30 PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026. Tappa con partenza e arrivo a Martigny di 170,6 km, inizialmente su un circuito di 37,3 km da ripetere tre volte con lo strappo di La Rasse (2,2 km all’8,9%, max 12%). Il momento chiave arriva con la salita di Ovronnaz (8,9 km al 9,7%, con punte anche del 15%. Gli ultimi 2500 metri hanno una pendenza media sempre superiore al 10%).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Pogacar staccherà tutti a Ovronnaz?

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