Giravano armati di coltelli uno aveva anche una mazza da baseball | denunciati

Durante un recente servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno denunciato sette persone. Gli individui sono stati trovati in possesso di armi, tra cui coltelli e una mazza da baseball. L'operazione ha coinvolto diversi controlli nella zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti pericolosi. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

E' di sette denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Forlì. Si tratta, spiegano dall'Arma, di un'attività svolta prevalentemente in orario notturno “per contrastare e scongiurare le condotte di guida.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Tropea. Polacco denunciato per furto di monopattino, trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseballLa Polizia di Stato ha denunciato un uomo di nazionalità polacca per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, dopo... Botte, calci e aggressioni anche con una mazza da baseball contro la sorellaA Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sora, taglia le gomme di un'auto in sosta: fermato con un'amica, giravano armati di coltello; Prime pattuglie in città con il metal detector: Facciamo prevenzione. Girano in centro a Senigallia armati di coltelli: nei guai 2 ragazzini, uno ha 14 anniLo scorso weekend, i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, indirizzando le attività anche al focus delle devianze giovanili. Durante un ... corriereadriatico.it Due minorenni giravano per Senigallia con coltelli a serramanico in tasca, denunciatiDue giovanissimi di 14 e 16 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Senigallia per porto abusivo di armi, nello specifico coltelli a serramanico. I due sono stati fermati nel centro storico dai ... ansa.it Questa foto serve per ricordare che i civili armati possono resistere contro i regimi totalitari. Non per nulla, le prime leggi sul controllo delle armi in Italia risalgono proprio al periodo fascista, poiché il regime desiderava evitare che gli oppositori detenessero ar - facebook.com facebook