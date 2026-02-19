tropea polacco denunciato per furto di monopattino trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball

A Tropea, la Polizia di Stato ha fermato un uomo polacco che aveva appena rubato un monopattino. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball, oggetti che l’uomo non ha saputo giustificare. La scoperta di questi strumenti ha portato alla denuncia per furto aggravato e porto di armi improprie. Il polacco è stato accompagnato in questura, mentre gli agenti hanno restituito il monopattino al proprietario. La vicenda prosegue con ulteriori verifiche.

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di nazionalità polacca per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, dopo averlo sorpreso in possesso di un monopattino rubato. L'intervento è scattato a seguito della denuncia di una cittadina che segnalava il furto del suo monopattino. Gli agenti del Posto Fisso di Polizia di Tropea hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a rintracciare l'autore del furto nei pressi di un esercizio commerciale cittadino. Durante la perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno recuperato il monopattino e trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball in alluminio, entrambi sottoposti a sequestro.

