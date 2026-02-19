Tropea Polacco denunciato per furto di monopattino trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball
A Tropea, la Polizia di Stato ha fermato un uomo polacco che aveva appena rubato un monopattino. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball, oggetti che l’uomo non ha saputo giustificare. La scoperta di questi strumenti ha portato alla denuncia per furto aggravato e porto di armi improprie. Il polacco è stato accompagnato in questura, mentre gli agenti hanno restituito il monopattino al proprietario. La vicenda prosegue con ulteriori verifiche.
La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di nazionalità polacca per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, dopo averlo sorpreso in possesso di un monopattino rubato. L’intervento è scattato a seguito della denuncia di una cittadina che segnalava il furto del suo monopattino. Gli agenti del Posto Fisso di Polizia di Tropea hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a rintracciare l’autore del furto nei pressi di un esercizio commerciale cittadino. Durante la perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno recuperato il monopattino e trovato anche un coltello a serramanico e una mazza da baseball in alluminio, entrambi sottoposti a sequestro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Un manganello e una mazza da baseball in auto: denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notteDurante la notte a Como, la polizia ha fermato un giovane di 21 anni residente a Calolziocorte, in provincia di Lecco, trovandolo in possesso di un manganello e una mazza da baseball.
Leggi anche: Al volante, armato di coltello e mazza da baseballLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Furto e possesso di armi a Tropea: denunciato un uomo e recuperata la refurtiva; Tropea, ruba monopattino e nasconde coltello e mazza in auto: denunciato e colpito da foglio di via per tre anni; Tropea, ruba un monopattino, trovato con coltello e mazza: denunciato e colpito da foglio di via; Tropea, fermato con coltello e mazza da baseball: foglio di via per un cittadino polacco.
Furto di un monopattino a Tropea, denunciato un uomo: scatta il foglio di via per tre anniI fatti si sono verificati ieri. Il dueruote è stato trovato all’interno di un veicolo in uso alla persona denunciata ... ilvibonese.it
Tropea, fermato con coltello e mazza da baseball: foglio di via per un cittadino polaccoNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di nazionalità polacca, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e po ... zoom24.it
Furto di un monopattino a Tropea, denunciato un uomo e disposto il foglio di via: Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un uomo di nazionalità polacca, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e poss facebook