Carrarese Vietate distrazioni col Sudtirol | E’ una squadra fisica e in grande salute

Questa sera la Carrarese affronta il Sudtirol, una squadra forte e in forma. Antonio Calabro si prepara alla partita, consapevole delle difficoltà e concentrato sul prossimo impegno. Il mister ha parlato di come i suoi lavorino duramente per non farsi distrarre, anche con il mercato ormai chiuso. La sfida si avvicina e i tifosi attendono una prova convincente dai loro.

Antonio Calabro tra Venezia, Suditrol e un mercato appena concluso. Il mister della Carrarese ha parlato nel consueto appuntamento con la stampa dell’anti-vigilia. Come reputa il mercato di gennaio della Carrarese? "In linea con la strategia che la società si era prefissata di non stravolgere assolutamente il gruppo e accontentare chi giocava poco o non era più contento di stare qui. L’obiettivo era amalgamare la rosa con giovani non solo di prospettiva ma anche pronti per l’immediato. Non sempre bisogna comprare per rinforzarsi. Tante squadre che hanno fatto bene nel girone d’andata, vedi le prime, hanno mosso pochissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato di emozioni contrastanti nel calcio toscano: la Carrarese ottiene una vittoria importante in trasferta al Partenio, mentre l’Empoli subisce una sconfitta casalinga contro il Südtirol.

Oggi, allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, il Prato disputa l’ultima partita del 2025 contro il Piano Montevarchi.

Argomenti discussi: Sconfitta indolore per la Carrarese col Venezia. È arrivato il momento dell’acquisto Rouhi.

Serie B PADOVA - CARRARESE 10/02/2026 ore 20 - Stadio Euganeo (Padova) • SETTORI LOCALI in vendita libera dal 04/02 (h 16) • SETTORE OSPITI in vendita dal 04/02 (h 16) al giorno antecedente la gara (h 19) RESTRIZIONI: • SETTORE OSPITE vietat facebook