A San Lazzaro di Savena si è svolta la cerimonia dedicata alle coppie che hanno festeggiato 50 e 60 anni di matrimonio. La mattinata ha visto la partecipazione di 174 coppie, che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali durante l’evento. La manifestazione si è svolta in un clima di festa e ricordi, coinvolgendo molte persone che hanno condiviso momenti di convivialità e celebrazione.

Una mattinata all’insegna dell’emozione e dei ricordi ha riunito tante coppie a San Lazzaro di Savena, dove si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata agli anniversari di matrimonio più importanti. Domenica 29 marzo, nella Sala 77 del Circolo Arci di via Bellaria, l’Amministrazione comunale ha celebrato le coppie che nel 2025 hanno raggiunto traguardi significativi di vita insieme: 50, 60 e persino 70 anni di matrimonio. Sono state complessivamente 174 le coppie invitate alla cerimonia. Un numero importante che racconta la forza e la continuità delle relazioni nel territorio. Nel dettaglio: 105 coppie hanno festeggiato le nozze d’oro, 67 coppie le nozze di diamante dopo 60 anni di matrimonio e 2 coppie hanno raggiunto il traguardo straordinario delle nozze di titanio, dopo ben 70 anni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Nozze d’oro e di diamante a San Lazzaro: 174 coppie festeggiano una vita insieme

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