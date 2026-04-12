Fieste de Patrie dal Friûl tra Artegna e Montenars Zilli | Memoria e responsabilità per le nuove generazioni

Tra Artegna e Montenars si è svolta la 49ª Fieste de Patrie dal Friûl, evento che quest’anno ha assunto un significato speciale in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e momenti commemorativi, ricordando le conseguenze di quel disastro naturale e sottolineando l’importanza della memoria e della responsabilità per le future generazioni. La festa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali.

Si è svolta tra Artegna e Montenars la 49ª Fieste de Patrie dal Friûl, quest’anno particolarmente significativa perché coincidente con il cinquantesimo anniversario del terremoto del 6 maggio 1976. Due comunità simbolo della rinascita friulana dopo il sisma hanno ospitato una celebrazione dal.🔗 Leggi su Udinetoday.it Fieste de Patrie dal FriûlIl 12 aprile, nel 50° dal sisma del Friuli, i 949 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale saranno celebrati ad Artegna e Montenars, casa di... Leggi anche: La Fieste de Patrie dal Friûl te Basse. continuano le manifestazioni