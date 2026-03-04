Le giovani generazioni delle periferie affrontano sfide diverse, e ci sono molte modalità per raccontare e analizzare le loro esperienze. Si possono osservare le attività quotidiane, le relazioni sociali e le iniziative locali che cercano di rispondere alle difficoltà. Ognuna di queste situazioni rappresenta un’immagine immediata delle vite di chi vive in quartieri meno centrali.

Ci sono molti modi per raccontare, indagare, analizzare i problemi e le difficoltà delle nuove generazioni. Arianna Massimi – fotografa e filmmaker - e Riccardo Venturi – fotoreporter di fama internazionale con oltre trent’anni di esperienza - per farlo hanno scelto il linguaggio delle immagini: un linguaggio potente, polisemantico, attuale come nessun altro. I loro progetti fotografici e audiovisivi si sono concentrati proprio sui giovani e sulle tante criticità che segnano, specie in questo frangente storico, la loro ricerca del proprio posto nel mondo. Dalla campagna “Non sono emergenza”, incentrata sul tema della salute mentale degli... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - GIOVANI PERIFERIE: ISTANTANEE DELLE NUOVE GENERAZIONI

Leggi anche: Giovani periferie, il fascino del crimine per le nuove generazioni

I Giovani Democratici sul taglio dei comuni montani: "Scelta miope che aumenterà la fuga delle nuove generazioni"La scelta di ridurre anche in Abruzzo i comuni montani e le relative agevolazioni, è una scelta miope che danneggerà i 26 territori esclusi con la...

Altri aggiornamenti su GIOVANI PERIFERIE.

Discussioni sull' argomento Termini, l'iter per curare il Dente cariato parte dalle proposte dei privati; Iran, il figlio di Khamenei scelto come suo successore: chi è Mojtaba.

Giovani e periferie, il report: Il disagio socio-educativo nelle città del Sud è quattro volte superioreLe disuguaglianze territoriali pesano sulla condizione educativa dei più giovani. Le situazioni di maggiore fragilità sociale si concentrano nelle aree del mezzogiorno. A Catania (6,2%), Napoli (6%) e ... ilfattoquotidiano.it

Giovani e periferie, sfidare gli stereotipi con i datiNel 2024 il 12,3% delle famiglie con minori è in povertà assoluta, ma il dato sale al 16,1% nelle aree metropolitane. Gli abbandoni scolastici sfiorano l’11% nelle zone urbane dense. A Catania oltre ... vita.it

Chi lavora nei progetti di educativa di strada nelle periferie urbane incontra adolescenti e giovani che trascorrono il loro tempo nei “non luoghi”: centri commerciali, stazioni, parcheggi. Ragazzi e ragazze che fanno uso di alcol, hashish, marijuana o psicofarma facebook

#VisioneComune, @angelobonelli: Serve una rivoluzione culturale e sociale per restituire futuro ai giovani. Dobbiamo promuovere una vera rivoluzione culturale e sociale nelle periferie, dove emergono le contraddizioni più dure e dove troppo spesso attecchi x.com