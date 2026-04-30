Giovani dalla Regione in arrivo oltre 290mila euro per i progetti ferraresi contro la disparità

La Regione ha destinato oltre 290mila euro a sostegno di progetti rivolti ai giovani a Ferrara. Le iniziative coinvolgono vari settori, tra cui musica, teatro, tecnologie innovative, sport e approfondimenti sul territorio. Lo scopo è favorire un ambiente più aperto e inclusivo nelle comunità locali. Le risorse saranno distribuite attraverso diverse proposte progettuali, che coinvolgono enti e associazioni del territorio.