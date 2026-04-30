Giovani dalla Regione in arrivo oltre 290mila euro per i progetti ferraresi contro la disparità
La Regione ha destinato oltre 290mila euro a sostegno di progetti rivolti ai giovani a Ferrara. Le iniziative coinvolgono vari settori, tra cui musica, teatro, tecnologie innovative, sport e approfondimenti sul territorio. Lo scopo è favorire un ambiente più aperto e inclusivo nelle comunità locali. Le risorse saranno distribuite attraverso diverse proposte progettuali, che coinvolgono enti e associazioni del territorio.
Musica, teatro, nuove tecnologie, sport e conoscenza del territorio, per rendere le comunità dell’Emilia-Romagna sempre più aperte e inclusive. Anche grazie allo scambio intergenerazionale e interculturale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAmmontano, infatti, a 727.790 euro le risorse.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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