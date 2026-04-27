Orientamento e formazione digitale per i giovani dalla Regione in arrivo 100mila euro

La regione ha annunciato un finanziamento di 100mila euro destinato a programmi di orientamento e formazione digitale rivolti ai giovani. Le iniziative prevedono attività di educazione tecnologica e stimolo alla creatività, con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati ai giovani attraverso interventi strutturali e tecnologici. Questi interventi puntano ad aumentare l’accessibilità, la sicurezza e le dotazioni degli ambienti, rafforzando la rete di luoghi e opportunità dedicate alla crescita giovanile.

Attività di orientamento, formazione digitale e creatività. E poi investimenti per la riqualificazione strutturale e tecnologica degli spazi giovanili, migliorando accessibilità, sicurezza e dotazione strumentale con l’obiettivo di consolidare una rete stabile di luoghi, relazioni e opportunità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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