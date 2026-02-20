Carnevali storici dalla Regione sempre più fondi | oltre 100mila euro a quelli ferraresi

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di aumentare i fondi per i Carnevali storici, a causa della crescente partecipazione di pubblico e delle tradizioni radicate. In particolare, Ferrare riceverà oltre 100mila euro, per sostenere le celebrazioni e le iniziative locali. La decisione arriva mentre le strade si riempiono di carri, maschere e musica, coinvolgendo molte comunità. La Regione ha approvato un pacchetto di 250mila euro complessivi per rafforzare queste feste. La distribuzione dei fondi mira a preservare e promuovere le tradizioni più antiche.

Sono 11 le domande presentate, tutte accolte e quindi finanziate; rispetto allo scorso anno, aumentano le risorse stanziate e il numero di Carnevali sostenuti: nel 2025 infatti i contributi ammontavano a 200mila euro, assegnati a 8 rassegne. Tra queste ci sono il Carnevale di Cento, a cui andranno 100mila euro e il Carnevale dei bambini di Poggio Renatico, con un contributo di 7.700 euro. La valutazione delle domande ha tenuto conto della rilevanza storica e culturale dei Carnevali combinata con lo slancio innovativo, della risonanza delle manifestazioni, della loro capacità di integrarsi con il territorio e di porsi come occasione di partecipazione attiva delle comunità locali.