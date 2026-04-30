Giovani artisti e maestri insieme | sei concerti per la stagione dell’EurOrchestra

Inizia la nuova stagione dell’EurOrchestra con sei concerti che coinvolgono giovani artisti e maestri. Gli eventi si svolgono in un percorso che unisce formazione e performance, con l’obiettivo di mettere in scena un confronto tra interpreti emergenti e professionisti affermati. Le date e i dettagli delle rappresentazioni sono stati annunciati e si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi.

Sei concerti, un percorso unitario tra formazione e palcoscenico, e un’idea chiara: far dialogare giovani interpreti e maestri in una dimensione condivisa di crescita e spettacolo. Prende il via sabato 2 maggio alle 19.30, nella Chiesa dello Spirito Santo a Santo Spirito (Bari), la stagione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate "Long train running": sei giovani artisti, un treno e una destinazione segretaAnche quest’anno riparte la carovana di Long train running, giunta ormai alla sua quarta edizione. Peppe Servillo e Paolo Jannacci tra i big dell’Estate Musicale Frentana: 20 concerti per la stagione numero 55Venti concerti, due periodi di formazione, una finestra sulla musica pop e tanti nomi di rilievo per la 55esima stagione dell’Estate Musicale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Residenze d'artista, aperto il bando a Pietrasanta; Dal 29 aprile in vendita i biglietti per gli spettacoli della Biennale Teatro; Premio De Nittis, arte e talento nei giardini del castello. Le foto; Concerto per la Liberazione. Al Musap giovani artisti a confronto con i maestri di Ottocento e NovecentoClassico e contemporaneo, recente e nuovo. Da un lato, alcuni tra i più grandi nomi della storia dell’arte dell’Ottocento e Novecento italiano, dall’altro le giovani promesse nel panorama napoletano, ... napoli.repubblica.it Arte contemporanea, giovani e territorio: ecco la call Il Castello dei MutamentiAd Arcidosso, in provincia di Grosseto, arriva la Call for artists Il Castello dei Mutamenti dedicata agli under 36 ... grossetonotizie.com Consiglio ai giovani Artisti: viaggiare IL MONDO È UN MUSEO E NOI SIAMO I VISITATORI. #stefanopriolo #musicacalabrese #australia - facebook.com facebook