La 55ª stagione dell’Estate Musicale Frentana si svolgerà con venti concerti distribuiti in due periodi diversi. L’evento si terrà nei locali del Parco delle Arti Musicali - Torri Montanare, ed è stata annunciata dall’associazione “Amici della Musica” attraverso il suo presidente. Tra i protagonisti figurano artisti di rilievo e si approfondiranno vari generi, tra cui la musica pop.

Venti concerti, due periodi di formazione, una finestra sulla musica pop e tanti nomi di rilievo per la 55esima stagione dell’Estate Musicale Frentana, presentata nei locali del Parco delle Arti Musicali - Torri Montanare, dal presidente dell’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Peppe Servillo e Paolo Jannacci tra i big dell’Estate Musicale Frentana: 20 concerti per la stagione numero 55

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