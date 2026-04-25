Long train running | sei giovani artisti un treno e una destinazione segreta

Riparte la quarta edizione di Long train running, un progetto promosso dall’Aps Demodè di Forlì che coinvolge sei giovani artisti. La manifestazione combina musica, viaggio e solidarietà, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. L’evento si svolge con un treno come protagonista, portando i partecipanti verso una destinazione ancora segreta. La carovana si ripete ogni anno, attirando pubblico e appassionati di musica e avventure.

Anche quest’anno riparte la carovana di Long train running, giunta ormai alla sua quarta edizione. Il progetto, ideato e promosso dall’Aps Demodè di Forlì, continua a unire musica, viaggio e solidarietà in un format unico nel suo genere. Come da tradizione, vengono selezionati sei artisti, tra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Alla casa dello studente una mostra per promuovere i giovani artistiUn rinnovato impegno nella promozione e valorizzazione del lavoro di giovani artiste e artisti del territorio, con l’obiettivo di favorire la... Leggi anche: Mara Venier sul treno per Sanremo: "Sei un cog***e", una rissa clamorosa