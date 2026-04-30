Giovane Fabio ucciso a 20 anni | il killer rimane in carcere dopo la condanna

Un giovane di 20 anni è stato ucciso in circostanze ancora da chiarire. L'indagato, ritenuto responsabile dell'omicidio, è stato condannato e rimane in carcere. La decisione sulla permanenza in carcere è stata confermata dal tribunale del riesame, che ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dall'imputato. La vicenda riguarda anche il caso di Francesco Pio Autiero, coinvolto nelle indagini e oggetto di successive decisioni giudiziarie.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha emesso una sentenza significativa nel caso di Francesco Pio Autiero, un giovane di 23 anni accusato dell’omicidio di Fabio Ascione. L’incidente è avvenuto nella notte del 7 aprile 2026 nel quartiere Ponticelli, un’area già segnata da conflitti tra gruppi malavitosi. La decisione di mantenere in carcere Autiero rafforza la gravità della situazione e l’attenzione rivolta alle dinamiche di violenza giovanile. Fabio Ascione, vittima dell’omicidio, era estraneo a qualsiasi contesto criminale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giovane Fabio ucciso a 20 anni: il killer rimane in carcere dopo la condanna. Notizie correlate Fabio, 20 anni, ucciso per errore: indagini svelano il vero obiettivo dei killer.Fabio, 20 anni, ucciso per errore: indagini svelano il vero obiettivo dei killer. Napoli, agguato all’alba: Fabio Ascione ucciso a 20 anni, killer in scooter colpiscono al toraceUn altro risveglio nel sangue nella periferia orientale di Napoli, dove la notte si è trasformata in esecuzione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gemelli aggrediti, il decesso di Fabio rimescola le carte. La difesa: Il coma non fu conseguenza del pugno; Morto dopo quattro anni di agonia il 36enne Fabio Visconti, fu picchiato davanti a un bar di Orta Nova nel 2021; Cagliari, 23enne ucciso con un colpo di pistola; Picchiato da un gruppo di ragazzi fuori da un locale, Fabio muore a 36 anni dopo una lunga agonia. Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, gip dispone il carcere per il minore fermatoIl gip del tribunale dei minorenni di Napoli non ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 17enne indagato dai ... msn.com Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, l'amico confessa: «Il colpo è partito per errore»«Avevo la pistola tra le mani. Stavo raccontando quello che era successo, ma il colpo è partito per errore. Non volevo uccidere il mio amico». Francescopio Autiero, ... ilmattino.it Niente sconti all'assassino di Fabio Resta in cella il giovane che ha seminato morte davanti a un bar di Ponticelli. Approfondimenti al link nei commenti - facebook.com facebook