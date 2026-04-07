Napoli agguato all’alba | Fabio Ascione ucciso a 20 anni killer in scooter colpiscono al torace

Nella periferia orientale di Napoli, un giovane di 20 anni è stato ucciso all'alba in un agguato. Due persone a bordo di uno scooter hanno esploso colpi di arma da fuoco colpendo la vittima al torace. L'episodio si è verificato durante le prime ore del mattino, lasciando la zona scossa da un episodio di violenza armata. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell'evento e identificare i responsabili.

Un altro risveglio nel sangue nella periferia orientale di Napoli, dove la notte si è trasformata in esecuzione. Poco dopo le cinque del mattino, in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, un giovane di appena vent’anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava nei pressi di un bar. Un’azione rapida, mirata, che ha il volto tipico degli agguati di strada: pochi secondi, poi la fuga nel silenzio ancora sospeso dell’alba. La vittima si chiamava Fabio Ascione, colpito al torace da alcuni uomini arrivati su uno scooter. Dopo l’agguato è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli, agguato all’alba: Fabio Ascione ucciso a 20 anni, killer in scooter colpiscono al torace Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Leggi anche: Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione Temi più discussi: Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato all'alba, ucciso un 20enne; Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione; Omicidio all'alba a Ponticelli: ucciso il 20enne Fabio Ascione. Napoli, agguato all’alba: Fabio Ascione ucciso a 20 anni, killer in scooter colpiscono al toraceUn altro risveglio nel sangue nella periferia orientale di Napoli, dove la notte si è trasformata in esecuzione. Poco dopo le cinque del mattino, in via Carlo ... thesocialpost.it Agguato all’alba a Napoli, ucciso il 20enne Fabio AscioneQuesta mattina, 10 minuti dopo le 5, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono ... internapoli.it Agguato a #Napoli: un 20enne, Fabio Ascione, è stato ucciso a colpi di pistola all’esterno di un bar in via Miranda, al confine tra Ponticelli e Cercola. Ignoti hanno fatto fuoco da uno scooter. Sul caso indagano i carabinieri di Poggioreale. - facebook.com facebook Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione x.com