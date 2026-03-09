Giornata mondiale dell' acqua ecco il programma degli eventi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, l’Università degli Studi di Udine ha annunciato un ricco calendario di eventi e iniziative. La giornata sarà dedicata a diverse attività promosse dall’ateneo, con il coinvolgimento di studenti e docenti. Il programma include incontri, laboratori e conferenze rivolti a sensibilizzare sull’importanza dell’acqua.

In vista della Giornata Mondiale dell'Acqua del prossimo 22 marzo, l'Università degli Studi di Udine propone un articolato programma di iniziative. Sotto l'egida del progetto "ComunicCare H2O", l'Ateneo friulano, insieme a partner come Acquedotto Poiana, Legambiente Fvg, Cevi e Consumatori Attivi, si pone l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni sulla gestione sostenibile della risorsa idrica attraverso un approccio divulgativo diversificato e inclusivo. La rassegna di quest'anno si focalizza in particolare sulla creazione delle "Blue Communities", reti territoriali impegnate attivamente nella cura dell'acqua in risposta alle sfide del cambiamento climatico.