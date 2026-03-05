Al via gli appuntamenti per la giornata internazionale della donna | gli eventi in programma il 6 e 7 marzo

Domani sera alle 21 al Cinema Italia di Ancona si apre la serie di eventi dedicati alla Giornata internazionale della donna, con la proiezione della storia di Alfonsina Corridora, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia. L’ingresso è gratuito e le iniziative si protrarranno anche il 7 marzo, coinvolgendo diverse location della città.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) ANCONA - Prendono avvio domani, 6 marzo, al Cinema Italia, alle ore 21 con ingresso gratuito, con la storia di Alfonsina Corridora, la prima donna che partecipò al Giro d’Italia, gli eventi in programma per la Giornata internazionale della donna 2026. Un calendario ricco che avrà il suo culmine l’8 marzo con gli appuntamenti di “Donna Infinita” promossi dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Ancona. “Un Iris per non dimenticare” con Cristina Mostosi e il progetto botanico per tutte le altre donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

8 marzo a Persiceto: gli appuntamenti per la giornata internazionale della donnaIn occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto, a partire da sabato 28 febbraio, propone vari appuntamenti a...

Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della DonnaDagli appuntamenti nei Musei Civici a quelli sul territorio, l'agenda degli eventi in programma l'8 marzo nella Capitale L'8 marzo ricorre la...

Presentata alla BIT di Milano la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore dal 7 al 15 marzo

Tutto quello che riguarda Al via gli appuntamenti per la giornata....

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata internazionale della donna 2026; Io L'Otto sempre 2026: le iniziative per la Giornata internazionale della donna; Giornata internazionale della donna, al via un ciclo di appuntamenti.

Giffoni Film Festival, al via la 55esima edizione: Tutti gli appuntamenti della prima giornataLa 55esima edizione del Giffoni Film Festival inizia con Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l'anteprima del film Unicorni di Michela Andreozzi: ecco tutti gli eventi, le anteprime e gli incontri da non ... comingsoon.it

Lucca Comics & Games 2025 al via: gli appuntamenti e gli ospiti più attesi di questa edizioneSi alza il sipario su Lucca Comics & Games 2025, la nuova edizione di una delle più importanti manifestazioni italiane legate alla cultura pop. Manga, anime, videogiochi, giochi di ruolo, cinema e ... corriere.it

Appuntamenti su #Tv2000 #5marzo ore 21.10 film "Miracoli dal cielo" #guidatv #film #informazione #teatro #cinema x.com

Gli appuntamenti di mercoledì su www.radiomateria.it - facebook.com facebook