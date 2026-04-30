La Marina israeliana ha intercettato circa 175 attivisti mentre si dirigevano verso la Striscia di Gaza a bordo di una nave della Flotilla chiamata Global Sumud. La reazione di Tel Aviv è stata immediata, con accuse di droga e comportamento scorretto a bordo. La protesta ha suscitato reazioni da parte della sinistra, che ha definito l'azione israeliana come un atto terroristico. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Una reazione annunciata quella di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti che si stavano dirigendo verso la Striscia di Gaza. In totale, la Marina ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla durante la notte, vicino all'isola greca di Creta, a centinaia di miglia nautiche da Israele. Le altre imbarcazioni sono state avvertite di cambiare rotta, altrimenti saranno anch'esse intercettate. Dopo l'assalto compiuto dall'Idf alle imbarcazioni della Flotilla le opposizioni chiedono congiuntamente "un'informativa urgente alla presidente del Consiglio e ai ministri Crosetto e Tajani", è la richiesta formulata nell'Aula di Montecitorio, in apertura di seduta, dai deputati Marco Grimaldi di Avs, Arturo Scotto (Pd) e Stefania Ascari (M5s).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, sinistra all'arrembaggio: "Israele terrorista". E Tel Aviv: "A bordo condom e droga"

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