Giochi e panchine fuori più risparmio energetico dentro | come cambia una palazzina popolare a Milano

È iniziata la ristrutturazione di una palazzina popolare situata in via San Romanello 34 nella zona Quinto Romano a Milano. L’intervento prevede la rimozione di giochi e panchine esterne e interventi per migliorare il risparmio energetico all’interno dell’edificio. La proprietà dell’edificio è del Comune di Milano e i lavori sono stati avviati di recente.

È cominciata la riqualificazione del caseggiato popoare in via San Romanello 34 (zona Quinto Romano), di prorietà del Comune di Milano. Si tratta di circa 170 alloggi. Le opere di cantierizzazione, a cura dell’impresa Saggese Spa che si è aggiudicata la gara, sono iniziate lo scorso mese di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Frah Quintale a Milano: fuori è sempre «lunedì blu», ma dentro il Forum cambia tutto Raccolta differenziata, più verde e attenzione al risparmio energetico: Noicattaro tra i Comuni sostenibili premiati a RomaNei giorni scorsi, a Roma, il Comune di Noicattaro ha partecipato all'assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili, e ha ricevuto la... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Via dei Ronchi a Rho: il parco riqualificato rinasce con bambini, famiglie, maestre; A Palermo era un Giardino della Legalità: perché ora la villetta di via Pollaci è chiusa; Il parco di via Dei Ronchi. Festa coi bimbi della materna per la riqualificazione verde; Perché Yildiz e Thuram non giocano Juventus-Bologna: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Vanno in panchina?. Giochi e panchine fuori, più risparmio energetico dentro: come cambia una palazzina popolare a MilanoÈ cominciata la riqualificazione del caseggiato popoare in via San Romanello 34 (zona Quinto Romano), di prorietà del Comune di Milano. Si tratta di circa 170 alloggi. Le opere di cantierizzazione, a ... milanotoday.it I più piccoli e il web: ecco cosa devono sapere @safenetworksrl I rischi più comuni • Chat con sconosciuti: anche su piattaforme apparentemente sicure • Link e download ingannevoli: giochi o video che contengono malware • Acquisti in-app non autorizzati: m - facebook.com facebook Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi 1 “BACKSTAGE HEROES I VOLTI DIETRO LE MEDAGLIE” Il premio di oggi che il Ministro Abodi ha voluto conferire ai rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte nei Giochi x.com