Raccolta differenziata più verde e attenzione al risparmio energetico | Noicattaro tra i Comuni sostenibili premiati a Roma

Nei giorni scorsi, a Roma, il Comune di Noicattaro ha partecipato a un’assemblea della Rete dei Comuni sostenibili, ricevendo due riconoscimenti ufficiali. La Bandiera Sostenibile e la Libellula dei Comuni Sostenibili sono stati consegnati come simboli dell’impegno del territorio in progetti di raccolta differenziata, tutela ambientale e risparmio energetico. La cerimonia si è svolta davanti ai rappresentanti di vari enti locali italiani.

Nei giorni scorsi, a Roma, il Comune di Noicattaro ha partecipato all'assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili, e ha ricevuto la Bandiera Sostenibile e la Libellula dei Comuni Sostenibili, "simbolo dell’impegno per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030".Noicattaro.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Provincia di Frosinone, raccolta differenziata al 64,3%: premiati 39 Comuni RicicloniLegambiente prosegue anche quest’anno il tour nel Lazio, con le edizioni provinciali degli Ecoforum, oggi appuntamento a Latina per l’appuntamento... Differenziata, i comuni ricicloni premiati in provincia. Latina resta al paloAll'Ecoforum di Latina e Frosinone sono stati premiati i comuni "ricicloni" delle due province. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Taormina sempre più green: raccolta differenziata oltre l’83%, al via la Paper Week 2026; Sito Istituzionale | Ama al Festival del Verde; Isola del Giglio, al via la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti; Monterchi riorganizza la raccolta rifiuti: nuove postazioni e più differenziata. Cambia la raccolta differenziata: i nuovi contenitori del secco già in diverse zone di AscoliL’installazione proseguirà nei prossimi giorni fino a coprire l’intero territorio urbano. Poi, a maggio, ci saranno gli incontri pubblici per illustrare alle famiglie le nuove modalità ... ilrestodelcarlino.it Rifiuti: differenziata in aumento, ma va migliorata la qualitàIn Valle d'Aosta crescono i numeri della raccolta differenziata, che supera il 74%. Ma bisogna migliorare la qualità per puntare sul riciclaggio dei materiali. In occasione della Paper Week, organiz ... rainews.it CONCESIO - Sono entrate in funzione da ieri, martedì 14 aprile, il nuovo servizio di ecoisole sul territorio del Comune Concesio, pensato per migliorare la gestione della raccolta differenziata e integrare il sistema porta a porta. Le ecoisole sono contenitori inte - facebook.com facebook