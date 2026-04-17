Al Forum di Assago, il cantautore ha portato sul palco uno spettacolo che ha unito musica e politica, con dieci anni di successi in scaletta e numerosi ospiti. La serata si è aperta con il brano «lunedì blu», mentre sul palco si sono alternati vari artisti. Durante l’evento, è stato anche ricordato un momento politico con il brano intitolato «Missili». La serata ha trasformato una giornata negativa in un concerto memorabile.

Siamo stati alla data milanese del tour Palazzetti ‘26 di Frah Quintale. Questa seconda data del giro nei palasport, per Frah, era una sorta di anniversario emotivo: dieci anni di carriera condensati in una scaletta, da Hai visto mai a Floppino, da La notte a 8 Miliardi di persone. L’artista bresciano ha portato sul palco i suoi pezzi più celebri e le nuove tracce dell’ultimo album, Amor Proprio, per un perfetto recap di carriera. Non c’è nostalgia, più un «guarda dove siamo arrivati» che un «ti ricordi quando?». Frah Quintale è emozionato e pieno di energia. Ha quasi messo da parte quella timidezza che ci aveva fatto innamorare di lui durante il tour dell’album di esordio, Regardez Moi, che nel 2017 ci aveva fatto piangere e ballare nei club e nelle arene di tutta Italia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Frah Quintale a Milano: fuori è sempre «lunedì blu», ma dentro il Forum cambia tutto

Frah Quintale - Lunedì blu - Playlist 08/11/2025

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