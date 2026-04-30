Ginnastica artistica la Smal nella storia | è promossa in A2

Un gruppo di ginnasti giovanissimi della società sportiva Smal di Santa Maria di Lestizza ha ottenuto la promozione in serie A2. Tra i protagonisti ci sono Daniel Zanello, Davide Lucidi, Lorenzo Facchini, Gioele Franchi, Carlo Magliocchetti e Alvise Sifanno, quest’ultimo in prestito dalla Spes Mestre. Questa conquista rappresenta un traguardo storico per la società e per gli atleti, che già a livello regionale si sono distinti.

Sono giovanissimi, eppure già nella storia della ginnastica artistica regionale. Daniel Zanello, Davide Lucidi, Lorenzo Facchini, Gioele Franchi, Carlo Magliocchetti e Alvise Sifanno (quest’ultimo in prestito dalla Spes Mestre) hanno consentito alla Smal, società di Santa Maria di Lestizza, di.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Ginnastica artistica: la gioia di Rusu, Rinaldi, Cerino, Generali e Desandrè. Energym, ecco un’altra impresa. Arriva la promozione in serie A2Grande festa in casa Energym che conquista la promozione nel campionato di A2 di ginnastica artistica. La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Artistica: Casati Arcore promossa in Serie A2, biancoverdi nella storia; La Casati Arcore scrive la storia! La promozione in Serie A2 è realtà!; Casati Arcore in paradiso: la ginnastica maschile vola in A2. Ginnastica artistica maschile, la Delfino Lecce per la prima volta in serie BUn risultato storico. Protagonisti della promozione Simone Miccoli, Andrea Volpini, Mattia Rampino, Alessio Cavallo e Riccardo Baccega ... rainews.it La Ginnastica Petrarca ai vertici del campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica maschileArezzo, 5 febbraio 2024 – La Ginnastica Petrarca ai vertici del campionato nazionale di serie B di ginnastica artistica maschile. La società aretina ha vissuto la prima prova stagionale nella ... lanazione.it Ginnastica artistica riepilogo risultati GAF e GAM Nei Weekend del 21-22 marzo, 12 aprile e 18-19 aprile presso Jesolo e Campagna Lupia (VE) si sono tenute le ultime rassegne regionali promozionali femminile e maschile individuale e di squadra - facebook.com facebook