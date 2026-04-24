Ginnastica artistica | la gioia di Rusu Rinaldi Cerino Generali e Desandrè Energym ecco un’altra impresa Arriva la promozione in serie A2

La squadra di ginnastica artistica Energym ha ottenuto la promozione in serie A2 dopo aver vinto la competizione. I ginnasti Rusu, Rinaldi, Cerino, Generali e Desandrè sono stati protagonisti di una prestazione che ha portato alla conquista di questo risultato. La giornata di gare si è conclusa con una grande soddisfazione per il team, che festeggia un traguardo importante nella sua storia.

Grande festa in casa Energym che conquista la promozione nel campionato di A2 di ginnastica artistica. Dopo aver ottenuto il passaggio in serie B, un anno fa, la squadra formata da Nelly Rusu, Sara Rinaldi, Sara Cerino, Ginevra Generali e il prestito Annie Desandrè (dall’Olimpia Aosta), affronta il campionato nazionale di serie B, disputando le tre tappe di Modena, Biella e Terni. La prima tappa vede l’Energym un po’ intimidita da un palazzetto dello sport carico di storia e di onori. Nonostante la forte emozione, che si fa sentire particolarmente sulla trave, arriva un quarto posto con 140 punti. La seconda tappa a Biella è quella che vede la squadra al top con 143,75 punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica: la gioia di Rusu, Rinaldi, Cerino, Generali e Desandrè. Energym, ecco un’altra impresa. Arriva la promozione in serie A2 Notizie correlate Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BArezzo, 9 aprile 2026 – Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in... Ginnastica artistica, storica promozione in serie B per il Clt TerniLa polisportiva Circolo lavoratori Terni scrive una pagina di storia dello sport umbro: la squadra di ginnastica artistica femminile conquista la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gioia ArteGinnastica: Giacometti vicecampionessa italiana alle clavette a Campobasso; Storica promozione in Serie A1 per la Campania 2000; I fratelli Albertini a Pietracuta ospiti di ’Sport con Gioia’; La pole dance conquista la Puglia, a Gioia del Colle i campioni d’Italia: Pronti per europei e mondiali. Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular seasonSabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di ... oasport.it Ginnastica artistica, la Brixia spezza il digiuno in Serie A! Torna Andreoli, bene Asia D’Amato ed EspositoA due anni di distanza dall'ultima volta, la Brixia Brescia torna a vincere una tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile: la Leonessa ha ... oasport.it Ginnastica artistica: doppia festa in casa Ionica Gym Catania, permanenza in Serie B e Paolo Giglio bronzo in azzurro - facebook.com facebook