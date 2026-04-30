L’agente di un difensore della squadra ha commentato alcune notizie recenti che sono state diffuse sui media. In una dichiarazione, ha affermato di aver letto alcune cose che riguardano il suo assistito, senza fornire ulteriori dettagli. La questione è stata riportata da vari organi di stampa, senza che siano state rilasciate comunicazioni ufficiali da parte del club o del giocatore coinvolto.

Gila Juve, l’agente del difensore perentorio: «Ho letto delle cose che.». La secca smentita dell’agente Alejandro Camano. Il futuro di Mario Gila continua a far discutere, ma il suo entourage ha deciso di alzare un muro contro le speculazioni di mercato. Alejandro Camano, agente del difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di PianetaMilan.it per fare chiarezza sulle voci che accostano lo spagnolo a Juventus e Milan. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il procuratore ha smentito categoricamente contatti in corso, richiamando tutti al rispetto per la società biancoceleste: « Mario ha ancora un anno di contratto con la Lazio e posso dire che non c’è nulla di vero in quello che ho letto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gila Juve, l’agente del difensore perentorio: «Ho letto delle cose che…»

Notizie correlate

“A letto mi do 10, sono un vulcano. Sui social ho messo il filtro anti-haters: una donna bella e che sa fare delle cose sta sul ca**o”: le parole di Diletta LeottaIl lavoro, gli esordi e i pregiudizi sono stati tre dei temi affrontati da Diletta Leotta durante una puntata del podcast di Victoria Cabello “Fuori...

Francesca Lollobrigida: “Non è vero quello che si dice su Jutta Leerdam. Ho letto cose brutte”Francesca Lollobrigida, per ora due medaglie d'oro a Milano-Cortina 2026, ci ha raccontato le sue vittorie, il papà che l'ha incoraggiata ad andare...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Gila lascia la Lazio ma resta in Serie A? L'agente esce allo scoperto: Non ho parlato con nessuno!; ?? Juve, ipotesi biennale per Vlahovic. Il Milan dà l'assalto a Gila; Napoli join Milan, Inter & Juventus in race for Lazio defender Gila as Biancocelesti eye replacement; Lazio, le condizioni di Gila dopo l'infortunio con l'Atalanta: i tempi di recupero.

Gila Lazio, l’agente dello spagnolo ha parlato della crescita dell’assistito e delle prospettive future tra permanenza, mercato e attenzione delle bigGila Lazio, l’agente dello spagnolo ha parlato della crescita dell’assistito e delle prospettive future tra permanenza, mercato e attenzione delle big Il futuro di Mario Gila, difensore spagnolo della ... lazionews24.com

Ag. Gila allontana Juve e Milan: Nulla di vero in quello che ho lettoAlejandro Camano, agente di Mario Gila, smentisce le voci sul difensore della Lazio, accostato a diversi club italiani tra cui la Juventus: Mario ha ancora un anno di contratto con la Lazio ... tuttojuve.com

SI APRE L'ASTA! Tutti vogliono Mario Gila e la Lotito gongola Milan, Inter e Juve pronte a presentare una offerta In Spagna attenzione al Atletico Madrid Dove andrà Mario Gila, ma soprattutto quanto incasserà la Lazio #MarioGila #Lazio #AstaCalciomercato - facebook.com facebook

Lazio, per Sarri c’è anche il Napoli. Juventus su Gila roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com