Francesca Lollobrigida | Non è vero quello che si dice su Jutta Leerdam Ho letto cose brutte

Francesca Lollobrigida ha smentito le voci negative su Jutta Leerdam, dopo aver letto commenti brutti sui social. La campionessa, reduce di due medaglie d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026, ha spiegato come il padre l’abbia sempre spinta a credere in se stessa. Durante l’intervista, ha anche parlato delle sue vittorie e di come l’ispirazione venga anche dalla collega olandese, con cui condivide il mondo del pattinaggio.

Francesca Lollobrigida, per ora due medaglie d'oro a Milano-Cortina 2026, ci ha raccontato le sue vittorie, il papà che l'ha incoraggiata ad andare avanti e anche l'altra icona del pattinaggio, l'olandese Jutta Leerdam.🔗 Leggi su Fanpage.it Jake Paul ha una regola nella relazione con Jutta Leerdam: “Ogni sera, prima che lei vada a letto”Jake Paul ha stabilito una regola nella sua relazione con Jutta Leerdam: ogni sera, prima che lei vada a dormire, lui le invia un messaggio. Jake Paul-Jutta Leerdam, i segreti del loro rapporto: "Ogni sera, prima che di andare a letto..."Jake Paul e Jutta Leerdam sono al centro dell’attenzione perché condividono un rapporto stretto durante le Olimpiadi Invernali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Lollobrigida, i segreti dell'impresa d'oro: la sfida della maternità, gli aiuti della Federazione. Io con mio figlio negli hotel, non c'erano asili; Chi è Francesca Lollobrigida che ha vinto due ori (ma c'è chi la critica per come fa la mamma); Lollobrigida d'oro: Nessun brindisi, ma una fetta di torta. Mio figlio come la mamma: casinista mai timido. Francesca Lollobrigida ci ricorda che non capiamo niente di sport, di bambini e di madriUn uomo di sport che ammiro enormemente, Julio Velasco, ha detto, tanto per cambiare, una cosa giustissima: lo sport non è una metafora della vita. La vita non è una rincorsa a vedere chi è il ... ecodibergamo.it Il papà di Francesca Lollobrigida: A Natale viene da me in lacrime e dice: non vado alle OlimpiadiIl padre della due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina svela il retroscena sulla volontà di Francesca di mollare poche settimane fa ... fanpage.it Il video risale al 2024 quando Francesca Lollobrigida era nel pieno della preparazione per i Giochi di Milano-Cortina 2026 dove ha vinto due ori. Nelle immagini si vede la pattinatrice di velocità su ghiaccio allenarsi su cemento con ai piedi rollerblade e attacc facebook Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com