Palestra del liceo Morin e dell’Istituto Gramsci alla Gazzera posata la prima pietra

Oggi è stata posata la prima pietra di una nuova palestra all’interno del polo scolastico alla Gazzera, a Mestre. I lavori riguardano il Liceo Scientifico Ugo Morin e l’Istituto Commerciale GramsciLuzzatti. L’intervento coinvolge una struttura che sarà integrata negli ambienti dell’istituto, e la posa rappresenta l’avvio ufficiale delle operazioni di costruzione.

Alla cerimonia anche il sindaco Luigi Brugnaro. Investimento di 3,5 milioni di euro, il cantiere non interferirà con l’attività didattica delle due scuole e dovrebbe chiudersi entro il prossimo mese di novembre Sono iniziati oggi, 24 marzo, con la posa della prima pietra i lavori per la realizzazione della nuova palestra all’interno del polo scolastico alla Gazzera a Mestre dove si trovano il Liceo Scientifico Ugo Morin e l’Istituto Commerciale GramsciLuzzatti. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, una rappresentanza di studenti delle due scuole superiori assieme ai loro dirigenti scolastici (la preside... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Milano, posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo RaiCon la posa simbolica della prima pietra, è partito nell’area dell’ex-Fiera Milano il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro di produzione...