Gianrico Carofiglio | Il mio nuovo Grand Tour | in viaggio nelle città italiane un’indagine dell’anima civile

Un nuovo viaggio attraversa le città italiane, questa volta attraverso le parole di uno scrittore e ex magistrato. L’obiettivo è esplorare i luoghi e le storie che compongono il paesaggio civile del paese, seguendo un percorso che richiama le opere di autori come Goethe e Piovene. Il progetto si sviluppa come un’indagine dell’anima italiana, con un’attenzione particolare al patrimonio urbano e culturale.

Da Goethe a Piovene, l’Italia è un’invenzione dello sguardo. Con Viaggio in Italia, edito dal Touring Club Italiano, Gianrico Carofiglio si inserisce nella nobile tradizione del Grand Tour, ma ne ribalta la prospettiva: non più la ricerca di rovine sublimi o stereotipi bucolici, bensì un’indagine civile che usa il paesaggio come specchio delle nostre fratture e speranze. Un attraversamento colto che trasforma il viaggio – le città narrate sono Palermo, Bari, Napoli, Roma, Cagliari, Firenze, Bologna, Venezia, Milano, Torino, Genova – in un atto politico e letterario necessario. In quasi tutte le sue dichiarazioni recenti emerge l’idea che l’Italia stia cambiando pelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gianrico Carofiglio: "Il mio nuovo Grand Tour: in viaggio nelle città italiane, un’indagine dell’anima civile" Articoli correlati Leggi anche: Firenze, Gianrico Carofiglio presenta il libro ‘Viaggio in Italia’ Su Rai 1 Alessandro Gassmann debutta nella serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, Guerrieri - La regola dell'equilibrio: le anticipazioniNei panni di un avvocato penalista, Alessandro Gassmann da oggi, lunedì 9 marzo, presta il volto ad uno dei personaggi più riusciti di Gianrico... Tutti gli aggiornamenti su Gianrico Carofiglio Temi più discussi: Gianrico Carofiglio: Il mio nuovo Grand Tour: in viaggio nelle città italiane, un’indagine dell’anima civile; Carofiglio: Il sorteggio del Csm è un sistema barbaro. Costituzione indebolita; Guerrieri - La regola dell'equilibrio, le 7 curiosità sull'avvocato nato dalla penna di Gianrico Carofiglio; Referendum, Carofiglio: Sorteggio magistrati? Sistema barbaro e costituzionalmente inaccettabile. Scontro con Chirico. Guerrieri - La regola dell'equilibrio, le 7 curiosità sull'avvocato nato dalla penna di Gianrico CarofiglioVa in scena questa sera - lunedì 16 marzo - il secondo episodio di Guerrieri, La regola dell'equilibrio. Ispirata al ciclo di romanzi di Gianrico Carofiglio - che nella serie è sceneggiatore -, la sto ... corrieredellumbria.it Gianrico Carofiglio: «Occorre imparare a cadere, gli errori possono rivoluzionare il nostro pensiero»A un certo punto durante la chiacchierata con Gianrico Carofiglio (ultimo suo libro Gabriele Ametrano Elogio dell’ignoranza e dell’errore) esce per puro divertimento che anche lui di errori ne ha ... corrierefiorentino.corriere.it "Sei ancora qui" Davanti allo specchio, dopo i sessanta. E la risposta è sì. Alessandro Gassman ci racconta di Guerrieri, l'avvocato nato dalla penna di Gianrico Carofiglio che per tre mesi e mezzo a Bari lo ha accompagnato — e cambiato. Notti insonni, boxe, - facebook.com facebook Quando leggevo, anzi divoravo i libri di Gianrico Carofiglio, l’Avvocato Guerrieri me lo immaginavo esattamente con la faccia di @AlessandroGassm e devo dire che la resa televisiva, ancorché contratta e mixata, è soddisfacente. La giusta lentezza, i caratteri x.com