Gianni Morandi si è esibito al PalaTerni nel suo tour 2026, celebrando i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. L’artista ha coinvolto il pubblico, portando sul palco un repertorio che ha conquistato le circa quattro mila persone presenti. La serata si è conclusa con grande entusiasmo, senza deludere le aspettative degli spettatori.

L’eterno ragazzo non ha deluso le attese. Nel tour 2026, per i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones“, Gianni Morandi ha fatto centro anche al PalaTerni, entusiasmando le 4.200 persone con 32 brani degli oltre 600 da lui incisi, tra classici che includono pietre miliari della musica leggera italiana e quelli dell’ultimo progetto discografico. Ecco dunque, accompagnato dall’ottima band diretta da Luca Colombo, con i video iconici e dalla coinvolgente grafica proiettati sull’imponente maxischermo, le bellissime esecuzioni di brani come “Un mondo d’amore“, “Occhi di ragazza“, “In ginocchio da te“,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianni Morandi al PalaTerni. Che successo!

Gianni Morandi spunta a sorpresa sul palco dell'Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro

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