Gianni Morandi al PalaTerni | un tripudio di emozioni ricordi e bella musica
Una serata al PalaTerni ha visto oltre 4.000 persone riunite per ascoltare il cantante di 81 anni, che ha eseguito il suo concerto per più di due ore. Il pubblico ha cantato e ballato, vivendo un momento di forte partecipazione emotiva. La presenza dell’artista ha coinvolto gli spettatori in un evento ricco di ricordi e musica dal vivo.
Una serata piena di emozioni e ricordi in un palazzetto gremito da oltre 4mila persone, con protagonista assoluto Gianni Morandi che, ancora a 81 anni, ha fatto cantare e ballare il pubblico ternano per più di due ore. Uno dei concerti più partecipati e riusciti nella nuova struttura, che sempre.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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