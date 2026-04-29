Gianni Morandi al PalaTerni | un tripudio di emozioni ricordi e bella musica

Una serata al PalaTerni ha visto oltre 4.000 persone riunite per ascoltare il cantante di 81 anni, che ha eseguito il suo concerto per più di due ore. Il pubblico ha cantato e ballato, vivendo un momento di forte partecipazione emotiva. La presenza dell’artista ha coinvolto gli spettatori in un evento ricco di ricordi e musica dal vivo.