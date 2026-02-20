PalaTerni Enrico Brignano ‘conquista’ la città | oltre settemila biglietti venduti Prevendita ‘top’ per Gigi D’Alessio e Gianni Morandi

Una risposta davvero straordinaria in termini di presenze al PalaTerni. Il comico Enrico Brignano ha letteralmente conquistato Terni (e non solo naturalmente). La data 0 del nuovo tour 'Bello di mamma', sabato 7 marzo (ore 21), ha superato i 5.300 tagliandi venduti e si avvicina al sold out previsto di 5.500. Non è tutto, poiché è stata aggiunta appositamente una replica pomeridiana, domenica 8 marzo alle ore 17, che ha varcato la soglia dei 2.300 tagliandi in prevendita. Il palazzetto ospiterà anche la data 0 di 'Gigi Palasport', ossia la tournée di Gigi D'Alessio. In questo caso, oltre 2.000 tagliandi sono stati venduti in appena venti giorni.