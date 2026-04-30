Durante una notte di partite di Champions League, mentre le semifinali si svolgevano tra le squadre più prestigiose d’Europa, negli studi televisivi di Sky si discuteva di calcio italiano. In particolare, si è parlato degli incontri a San Siro e di alcune immagini di Del Piero che sono diventate virali. La trasmissione ha dedicato attenzione anche a Gianluca Rocchi, l’arbitro designato per alcune partite recenti.

Notte di Champions e altra serata di polemiche sul calcio italiano. Mentre le più forti squadre del mondo erano impegnate a darsi battaglia nelle semifinali del massimo torneo europeo, negli studi televisivi di Sky si stava affrontando il tema del momento. No, non stiamo aprlando del soporifero 0 a 0 tra Milan e Juve. Ma del terremoto giudiziario che sta investendo arbitri e Figc. Al momento sono solo cinque gli indagati nell'inchiesta condotta dalla procura di Milano. E, almeno per ora, non figurerebbero club o dirigenti. Anche se, in uno dei capi di imputazione mossi al designatore Gianluca Rocchi, si parlava di una schermatura di Doveri nella semifinale di ritorno di Inter-Milan, e di scegliere al suo posto un fischietto gradito ai nerazzurri.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi e gli incontri a San Siro, clamoroso Del Piero: il suo volto

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