Gianluca Rocchi le accuse | Riunioni segrete a San Siro per favorire l' Inter

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, attualmente indagato per tre capi d’imputazione di frode sportiva. Secondo le accuse, Rocchi avrebbe partecipato a riunioni riservate a San Siro che, secondo le accuse, avrebbero favorito l'Inter. Le indagini sono in corso e non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Nella nuova inchiesta della Procura di Milano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva con tre distinti capi d’imputazione. Secondo l’avviso di garanzia, Rocchi avrebbe agito in concorso con altre persone per favorire l’Inter in momenti delicati della stagione 20242025.In particolare, durante la gara di Coppa Italia a San Siro, Rocchi avrebbe combinato la designazione dell’arbitro Andrea Colombo per la partita di campionato Bologna-Inter del 20 aprile 2025, scegliendo un direttore di gara ritenuto gradito alla squadra nerazzurra, - questo si legge nelle carte riportate da La Stampa - allora impegnata nella lotta scudetto alle battute finali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi, le accuse: "Riunioni segrete a San Siro per favorire l'Inter" Notizie correlate Caso Rocchi, la Procura scopre riunioni segrete a San Siro: «Designazioni arbitrali in base al gradimento dell’Inter»Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Leggi anche: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva. Si è sospeso. Avviso di garanzia anche per Gervasoni; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro gradito all'Inter e pressioni sui Var; Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'. Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro gradito all'Inter e pressioni sui VarIl designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva: accusato di pressioni sui Var ... virgilio.it Il caso Rocchi scoperchia le faide nell’AIA: voti studiati per aggiustare le classifiche degli arbitriL'indagine su Gianluca Rocchi della Procura di Milano scuoterà l'AIA e il calcio italiano ma in questa vicenda viene portato alla ribalta un aspetto meno ... fanpage.it “Tornerò più forte” Le parole rilasciate all’Ansa da Gianluca Rocchi, che ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore arbitrale con effetto immediato - facebook.com facebook ULTIM'ORA Caos calcio, Gianluca Rocchi si è autosospeso "Lo faccio per permettere corretto decorso fase giudiziale" tinyurl.com/rocchi-indagat… #SkySport #Rocchi x.com