Stasera si terrà il concerto di Giancane al festival Rock ImPenna, evento musicale dedicato al rock indipendente. Il cantautore romano, il cui nome reale è Giancarlo Barbati Bonanni, si esibirà sul palco del festival che si svolge dal 2017 nella località di Terranuova Bracciolini. L’evento coincide con la sagra del fagiolo zolfino della Penna, che si tiene nel comune.

Giancane è pronto ad infiammare il Rock ImPenna. Il cantautore romano, al secolo Giancarlo Barbati Bonanni, si esibirà questa sera sul palco del festival rock indipendente che dal 2017 inaugura la celeberrima sagra del fagiolo zolfino della Penna, nel comune di Terranuova Bracciolini. Già membro della scuderia aretina Woodworm, ora si è messo in proprio con una piccola etichetta discografica a cui non manca l’ambizione. In carriera ha inoltre curato le colonne sonore delle serie animate di Zerocalcare su Netflix. Quella di stasera è la data zero del suo tour estivo. Giancane, cosa ti porta alla Penna? "Mi hanno chiamato e ho risposto presente! Tra l’altro sono già stato a Terranuova tantissimi anni fa ed ho un legame speciale con Arezzo visto che ho frequentato spesso il Karemaski".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giancane in concerto. Torna "RockImPenna"

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